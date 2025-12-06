Lakers gitumba sa rival Celtics

Gilubong sa Boston Celtics ang ilang old-time rival nga Los Angeles Lakers, 126-105, sa National Basketball Association (NBA) game didto sa TD Garden, Disyembre 6, 2025 (PH time).
Nipakatap si Jaylen Brown og 30 puntos, unom ka rebounds ug unom pud ka assists para dalhon ang Celtics sa ilang ikasiyam nga daog sulod sa 11 ka duwa.
Si Derrick White niamot og 19 puntos, si Jordan Walsh nitunol og 17 puntos, samtang si Payton Pritchard nihatag og 15 puntos.
Nitabang pud og pamuntos sa Celtics sila Sam Hauser ug Neemias Queta nga adunay 12 ug 10 puntos.
Si Jordan Walsh nagpadayon og panginit para sa Boston diin 18 sa iyang 19 ka tira ang nasulod sa uwahing tulo ka duwa.
Hinuon, dili kompleto ang lineup sa Lakers sa maong duwa kay wala man ang mga pambato nga si Luka Doncic (personal reasons), LeBron James (right sciatica ug left foot joint arthritis) ug Marcus Smart (muscle strain).
Si Doncic mao ang leading scorer sa liga nga nag-average og 35.3 puntos matag duwa.
Si Austin Reaves maoy nangulo sa Lakers sa iyang 36 puntos, samtang si Gabe Vincent nidugang og 18, ug si Deandre Ayton nakahimo og 6 puntos ug game-high 10 rebounds. / RSC