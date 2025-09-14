Lakers gustong kuhaon si Wiggins

Ang 17-time champion Los Angeles Lakers nagdugang og pipila ka importante nga mga bag-ong players atol sa National Basketball Association (NBA) offseason, posible nga maapil si Andrew Wiggins niini.
Sumala sa NBA insider nga si Evan Sidery nagpadayon ang negosasyon tali sa Lakers ug Miami Heat bahin sa trade para kang Wiggins.
Si Wiggins nag-average og 18.0 puntos, 4.5 rebounds, 2.6 assists, 1.0 steals, ug 0.8 blocks para sa Heat ug Golden State Warriors sa 2024-25 season.
Ang 30-anyos nga forward usa ka dakong dugang para ni Luka Doncic ug LeBron James kon madayon man gani ang trade.
Sumala sa taho The Athletic, dili pa interesado ang Lakers kang Wiggins sa milabay nga mga buwan apan nausab kini human makapirma si Doncic og $165 milyon nga contract extension.
Gipasabot ni Sidery nga andam ang Lakers nga i-trade si Dalton Knecht ug uban pang players nga hapit na matapos ang kontrata para makuha si Wiggins. / RSC