Lakers kaging sa Kings

Gipakaging sa hosts Sacramento Kings ang grabe ka inilog nga Los Angeles Lakers, 124-112, kagahapon, Martes, Enero 13, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nimugna og 32 puntos si DeMar DeRozan samtang niamot og 26 puntos si Malik Monk lakip na niini ang pito ka three-pointers aron pangulohan ang Kings nga marehistro ang ika-10 pa lang nilang kadaugan sulod sa 40 ka mga duwa sa season.
Si Russell Westbrook kinsa kanhi sakop sa Lakers, nidugang og 22 puntos alang sa Kings samtang nitampo og 19 puntos si Zach LaVine.
Ang Kings nga karon pa nakadaog pagbalik batok sa Lakers gikan niadtong Marso 13, 2024, nakamugna sa ikaduha nilang sunodsunod nga kadaugan human sila nakasinati og pito ka sunodsunod nga kapildihan.
Kuyaw unta kaayong nakaduwa ang usa sa mga pambato sa Lakers nga si Luka Doncic kinsa nagpakatap og 42 puntos, apan nakakita og laing pamaagi ang Kings aron payukbuon ang usa sa lig-ong mga puwersa sa liga.
Si Doncic kinsa maoy kasamtangang NBA leading scorer, nirehistro sa iyang ikapitong 40-point game sa 2025-26 season.
Ang four-time MVP nga si LeBron James niamot og 22 puntos alang sa Lakers, nihatag og 13 puntos si DeAndre Ayton, samtang niamot og 12 puntos si Jaxson Hayes.
Ang Lakers nga ningdakin-as sa ikalimang puwesto sa Western Conference dala ang 23-14 nga rekord, daw paingon nang mokontrolar sa duwa sa sayong bahin pa lang dihang nakamugna sila og walo ka puntos.
Apan human niini, nagdilaab nga opensa ang gihimo sa Kings hangtod nga nakaposte sila og 57-41 nga labaw sa 2nd quarter human napasulod ni Monk ang iyang ikalimang three-pointer.
Hingpit nga nakontrolar sa Kings ang duwa dihang nakamugna sila og 19-6 run sa sayong bahin sa 3rd quarter.
Wala na nakabangon ang Lakers human niini. / Gikan sa wires