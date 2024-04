Lakers maoy West no. 8

Naangkon sa Los Angeles Lakers ang No. 8 nga puwesto sa Western Conference hu­man nila gipang-ihaw ang hosts New Orleans Peli­cans, 124-108, ning Lunes, Abril 15, 2024 (PH time) atol sa pagtiklop sa regular season sa National Basketball Association (NBA).

Niini, magsangka pagbalik sa Play-in Tournament ang Lakers ug Pelicans, nga maoy No. 7 sa West.

Human sa regular season, ang Top 6 sa Western Conference ug Eastern Conference mao ang makaderetso sa playoffs samtang ang No. 7 hangtod No. 10 teams moagi pa sa Play-in Tournament samtang ang uban manamilit og sayo.

Sa Play-in, magsangka ang No. 7 batok No. 8 ug No. 9 batok No. 10.

Ang modaug tali sa No. 7 ug No. 8 makasulod sa playoffs isip No. 7 team samtang ang mapilde makigbatok sa modaug tali sa No. 9 batok No. 10 aron ilugan ang No. 8 ug katapusang puwesto sa playoffs.

Ang mapilde tali sa No. 9 ug No. 10 manamilit.

Gipangulohan ni Anthony Davis ang Lakers pinaagi sa iyang 30 puntos ug 11 ka rebounds samtang nidugang si LeBron James og triple-double 28 puntos, 17 ka assists, ug 11 ka rebounds.

“I just want to win. So, whatever the game presents itself for me to be,” matod ni James.

Gawas sa iyang opensa, grabe sab ang gibuhat ni James sa depensa gumikan kay siya ang kanunay nga nagbantay sa usa sa mga pambato sa Pelicans nga si Zion Williamson.

“I am a Swiss army knife. I’ve got to do it all on the floor, but none of it is predetermined,” dugang ni James.

Sa hinapos nga bahin, nihangyo si Davis nga mosulod sa locker room gumikan kay aduna kini gibating sakit sa iyang likod.

Hinuon, giklaro ni Davis nga dili ra seryuso ang iyang gibati.

“Get some massages, get some treatment, just keep it loose. Just see how I feel over the next 36 hours and be ready,” matod ni Davis.

Ang Pelicans gipangulohan ni CJ McCollum pinaagi sa iyang 25 puntos. / AP