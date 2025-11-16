Lakers miputol sa sungay sa Bucks

Ang superstar nga si Luka Doncic nipakita napud og lain nga dominante nga duwa sa iyang pagtimon sa Los Angeles Lakers ngadto sa 119-95 nga kadaogan batok Milwaukee Bucks sa National Basketball Association (NBA) didto sa Milwaukee niadtong Dominggo, Nobiyembre 16, 2025 (PH time).
Giihaw ni Doncic ang Bucks pinaagi sa iyang 41 puntos, siyam ka rebounds ug unom ka assists ug ang Lakers nisaka ngadto sa 10-4 (win-loss) record nga baraha. Si Doncic nag-average og 34.4 puntos, 8.9 rebounds ug 8.9 assists karon nga season.
Nitabang ni Doncic si Austin Reaves nga niamot og 25 puntos ug walo ka assists, ug si Deandre Ayton nangusog og double-double nga 20 puntos ug 10 rebounds.
Ang Lakers niduwa nga wala sila Rui Hachimura (calf), Marcus Smart (illness), ug si LeBron James, kinsa wa pa makaduwa karon nga season tungod sa sciatica.
Si “The Greek Freak” Giannis Antetokounmpo niposte og 32 puntos ug 10 rebounds, apan ang Bucks wa gyud makarekober sa bat inga first half diin nakahimo ra sila og 24 porsiyento sa ilang mga itsa.
Nitunol si AJ Green og si Gary Trent Jr. nitampo og 13 para sa pilderong Bucks.
Ang Lakers niposte og 65-34 nga labaw sa halftime ug wa na kini molingi pa hangtod sa final buzzer. / RSC