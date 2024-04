Lakers misaka sa No. 8

Ningsaka sa ikawalong luna sa Western Conference ang hosts Los Angeles Lakers hu­man nila gipangmakmak ang Cleveland Cavaliers, 116-97, ning Dominggo, Abril 7, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Ang Lakers, nga a­­duna na lay upat ka mga duwa nga nahabilin sa regular season, ningsaka sa 45-33 nga rekord nga nagpahayag og gamay sa ilang paglaum nga makaderetso sila’g sulod sa playoffs nga dili na moagi sa makuyaw nga Play-in Tournament.

Human sa regular season, ang mopatigbabaw nga unom sa matag komperensya mao ang makaderetso sa playoffs samtang ang No. 7 hangtod No. 10 teams mao ang mosubay sa Play-in Tournament.

Nagkumboya sila si D’Angelo Russell, LeBron James ug Anthony Davis aron agakon ang Lakers sa ikaupat nilang sunodsunod nga kadaugan ug ikasiyam sa katapusan nilang 10 ka mga duwa.

Gipangulohan ni Russell ang Lakers pinaagi sa iyang 28 puntos, nidugang og 24 puntos si James samtang niamot og 22 puntos ug 13 ka rebounds si Davis.

“We’re very confident in our ballclub,” matod ni Davis. “We laugh about like, oh, winning nine out of 10, you know, 10 out of 11, whatever. and we’re not gaining anywhere. That’s how good the West is.”

Taliwala sa ilang kapildi­han, nagpabilin sa ikatulong dapit sa Eastern Conference ang Cavaliers dala ang 46-32 nga rekord.

Ang Cavaliers gipangulohan ni Darius Garland pinaagi sa iyang 26 puntos samtang nitunol og 21 puntos si Caris LeVert. / AP