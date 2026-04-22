Lakers naa'y bag-ong big three

Nagkumboya og 76 puntos, 16 rebounds, ug 16 assists ang giingong bag-ong Big Three sa host Los Angeles Lakers aron usban pagbuntog ang Houston Rockets, 101-94, sa Game 2 sa ilang Western Conference first round series sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Miyerkules, Abril 22, 2026 (PH time).
Gipangtumbok mao sila si LeBron James, Marcus Smart, ug Luke Kennard, kinsa nagtambayayong sa nagkalainlaing mga departamento aron pangulohan ang Lakers nga makaposte og 2-0 nga bintaha sa best-of-seven series.
Si James, 41, kinsa nagduwa sa iyang ika-23 nga season, nagpakatap og 29 puntos, walo ka rebounds, ug pito ka assists, si Smart nidugang og 25 puntos, duha ka rebounds, ug pito ka assists, samtang si Kennard nimugna og 23 puntos, unom ka rebounds ug duha ka assists.
Ang nahimo sa tulo, hilabi na nila ni Smart ug Kennard, igo na kaayo aron matapakan ang haw-ang sa pagpalta nila ni Luka Doncic (Grade 2 left hamstring injury) ug Austin Reaves (Grade 2 left oblique muscle strain), ang duha sa orihinal nga Big Three sa Lakers kauban si James.
Ning sangkaa, nibalik na pagduwa ang usa sa labing mga sinaligan sa Rockets nga si Kevin Durant human kini nakapalta sa Game 1 tungod sa nasinati niining bun-og sa iyang tuo nga tuhod atol sa praktis.
Nagbangis dayon unta si Durant ug nimugna kini’g 20 puntos sa 1st half pa lang apan tungod sa foul trouble, tulo na lang ka puntos ang iyang nadugang sa 2nd half.
Si Alperen Sengun niamot og 20 puntos alang sa Rockets, nidugang og 18 puntos si Jabari Smith Jr. samtang nihatag og 16 puntos si Amen Thompson.
Sa laing first round series sa West, gibawsan sa Portland Trail Blazers ang host San Antonio Spurs, 106-103, aron tablahon ang ilang series, 1-1.
Ning sangkaa, naangol ang higanteng pambato sa Spurs nga si Victor Wembanyama sayong bahin sa 2nd quarter dihang natumba kini ug nabunal ang iyang nawong sa sawog. Wala na siya nakapadayon pagduwa tungod niini.
Sa East, gibawsan sab sa Philadelphia 76ers ang host Boston Celtics, 111-97, aron tablahon sab ang kaugalingon nilang first round series, 1-1. / Gikan sa wires