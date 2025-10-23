Lakers nagpangita sa duwa ni James

Nagkanayon si Los Angeles Lakers coach JJ Redick nga kinahanglang makat-on sila pagposte og kadaugan nga wala ang usa sa ilang mga lider nga si LeBron James.
Giangkon ni Redick nga dihang nabunyagan sila og kapildihan batok sa Golden State Warriors, 109-119, atol sa pagsugod sa 2025-26 National Basketball Association (NBA), adunay mga higayon nga nagpangita siya sa serbisyo ni James kinsa kasamtangang nagpaalim sa iyang angol (sciatica).
Nag-edad na si James og 40 ug nagpatong kini sa iyang ika-23 nga NBA season hinungdan nga nanagana lang daan si Redick. / Gikan sa wires