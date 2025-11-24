Lakers nakaipsot sa Jazz

Gipatapsingnan sa Los Angeles Lakers ang Utah Jazz, 108-106, sa National Basketball Association (NBA) game didto sa Salt Lake City sa Nobiyembre 24, 2025 (PH time).
Ang All-Star player nga si Luka Doncic nipabuto og 33 puntos ug 11 rebounds samtang ang beterano nga si LeBron James nidugang og 17 puntos sa iyang first road game karon nga season.
Nidugang pud si James og walo ka assist ug unom ka rebounds sa 34 minutos nga duwa.
Ang Lakers nisaka sa ikaduhang pwesto sa West dala ang 12-4 nga baraha. / RSC