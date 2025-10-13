Superbalita Cebu

Lakers namungot sa Warriors

Reaves
Gipangbuntog sa host Los Angeles Lakers ang Golden State Warriors, 126-116, sa Lunes, Oktubre 13, 2025 (PH time), sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) preseason sa Crypto.com Arena.

Ning sangkaa, parehong wala ningpakita og aksiyon ang mga pambato sa duha ka kampo.

Wala ningduwa sa Lakers sila si LeBron James kinsa nagpaalim sa iyang angol (sciatica) ug Luka Doncic kinsa nagpahuway lang una.

Sa habig sa Warriors, wala sab ningduwa sila si Stephen Curry (minor soreness/rest), Jimmy Butler (personal matters), ug Al Horford (rest).

Ang Lakers nga ningposte sa labing una nilang daog sulod sa tulo ka duwa, gipangulohan ni Austin Reaves pinaagi sa iyang 21 puntos.

Sa laing mga sangka, ningdaog ang Denver Nuggets batok sa LA Clippers, 102-94, Boston Celtics batok Cleveland Cavaliers, 138-107, Orlando Magic batok Miami Heat, 120-104, Milwauke Bucks batok Chicago Bulls, 127-121, ug Toronto Raptors batok Washington Wizards, 113-112. / Gikan sa wires

