Lakers sa 5 ka sunod nga daug

Gitala sa Los Angeles Lakers ang ilang ikalima nga sunodsunod nga kadaugan sa ilang pagpisat sa nagbitay nga Detroit Pistons 125-111 sa Miyerkules, Pebrero 14, 2024 sa Los Angeles.

Sa duwa, gipakita ni Anthony Davis ang iyang liderato sa depensa pinaagi sa unom ka blocked shots, nitapos sa duwa sa iskor nga 20 puntos ug 14 ka rebounds. Nangulo sa scoring sa La­kers mao gihapon si LeBron James sa iyang 25 puntos ug walo ka assists.

Niamot sab si D’Angelo Russell og 21 puntos ug miigo og upat ka 3-pointers alang sa Lakers.

Ika 10 kini sa 15 ka mga duwa nga kinatibuk-an sa Lakers, nga nilabaw na og tulo ka mga duwa sa .500 (29-26) nga nahimo nila sa labing unang higayon sukad niadtong Pasko.

Sila si Rui Hachimura ug Austin Reaves midugang og 15 puntos matag usa sa laing dominanteng offensive game sa bag-ong starting lineup sa Lakers, nga nagkumboya og 96 puntos.

“Just trusting each other, not that we didn’t before,” matod ni Davis. “And then shot-making. Guys are making shots, making plays. It’s fun playing this way. Guys are making the right plays, and the ball is popping. The result has been some good wins for us.”

Sa iyang unom ka blocked shots, si Davis maoy nangulo sa depensa, nga gibuwakan sa iyang talagsaong pagpugong kang Jaden Ivey isip bugtong tawo nga nakabalik sa 3-on-1 nga Pistons nga fast break sa ikatulong kuwarter.

Si James balik-balik nga nitawag kang Davis human sa duwa isip “the defensive player of the year,” usa ka award nga wala pa madaog ni Davis.

“I feel like I should have won it a couple of times (already), but didn’t,” matod ni Davis. “At this point, I’m just trying to win and continue to have a presence on the defensive end. If that seems to be in the plans for me to win it this year, then obviously it would be exciting for me to have one under my belt, but I feel like I could’ve had a couple of them in my career.”

Ang Lakers adunay usa ka talagsaon nga tulo ka adlaw nga pahulay sa mga sa mga dula sa wala pa ang ilang panagtagbo sa Pistons. Sayo pa lang, sila nilabaw og 24 puntos nga labaw sa ilang katapusan nga dula sa ilang tugkaran sa di pa ang All-Star break. / AP