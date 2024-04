Lakers sulod sa playoffs

Naangkon sa Los Angeles Lakers ang No. 7 nga puwesto sa Western Conference playoffs human nila gipangpukan ang New Orleans Pelicans, 110-106, sa pagsugod sa Play-in Tournament sa National Basketball Association (NBA) ning Miyerkules, Abril 17, 2024 (PH time).

Tanang lima ka starters sa Lakers ningmugna og dobleng numero nga puntos pinangulohan sa 23 ni LeBron James.

Nidugang og 21 si D’Angelo Russell, niamot og 20 si Anthony Davis, nitunol og 16 si Austin Reaves samtang nihatag og 13 puntos si Rui Hachimura alang sa Lakers, nga makigsangka sa defending champions ug West No. 2 Denver Nuggets sa playoffs.

“Tonight we showcased what we were able to do both offensively and defensively,” matod ni James.

“We’ve got a good group going right now, good rotation, good plan and guys are co­ming in ready to go.”

Ang Pelicans gipa­ngulohan ni Zion Williamson pinaagi sa iyang 40 puntos ug 11 ka rebounds.

Si Williamson mita­bla sa duwa, 95-95, sa nahabiling 3:19 minutos apan human niini, nisulod na siya sa locker room gumikan sa pagkaangol sa i­­yang wa nga tiil.

Susihunon pa kon unsa ka grabe ang pagkaangol ni Williamson.

“He’s going to have some imaging on it tomorrow and we’ll figure out more,” matod ni Pe­licans coach Willie Green.

Taliwala sa ilang kapildi­han, nagpabilin pang buhi ang paglaum sa Pelicans nga ma­angkon ang No. 8 ug katapusang luna sa West playoffs.

Niini, kontrahon sa Pelicans sa usa ka tinaktakay nga duwa ang Sacramento Kings, nga ningpalagpot sa Golden State Warriors, 118-94, sa laing Play-in nga kombati. / ESL