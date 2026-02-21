Lakers trio misalida
Nagmangtas ang tulo ka pambato sa Los Angeles Lakers ug gipatapsingan ang ilang karibal nga Los Angeles Clippres, 125-122, sa National Basketball Association (NBA) didto sa Crypto.com Arena sa Los Angeles sa Sabado, Pebrero 21, 2026 (PH time).
Si Luka Doncic nipakatap og 38 puntos ug 11 assists, nidugang ang sharp-shooter nga si Austin Reaves og 29 puntos, samtang ang beterano nga si LeBron James nitunol og 13 puntos ug 11 assists para sa host team Lakers.
Giluwas ni Doncic ang Lakers pinaagi sa iyang 12 puntos sa fourth quarter human ilang nausik ang double-digit nga labaw sa second half.
Tungod sa maong kadaugan, nisaka ang Lakers sa ikalimang puwesto bitbit ang 34-21 (win-loss) nga baraha sa sikit kaayo nga Western Confernce, diin nag-una ang defending champion Oklahoma City Thunder (43-13).
Nipabuto ang pambato sa Clippers nga si Kawhi Leonard og 31 puntos apan wa siya makatiwas sa duwa ug nigawas 5:10 ang nahabilin sa oras tungod sa posible nga ankle injury.
Si Bennedict Mathurin kinsa nakuha sa Clippers gikan sa Indiana Pacers, nibuhat og lain na pud nga nindot nga performance sa iyang 26 puntos ug pito ka rebounds. Ang athletic guard nga nakuha ilis ni bigman Ivica Zubic nipabuto og career-high tying 38 puntos sa ilang duwa batok Denver Nuggets niadtong Biyernes. / RSC