Lakers: wa’y hasol ang pagbiya ni LBJ

Giklaro ni Los Angeles Lakers President of Basketball Operations and General Manager Rob Pelinka nga hapsay ug walay bisan gamay kakulian ang pagbiya ni LeBron James sa ilang tugkaran.
Gibutyag kini ni Pelinka sa season-opening news conference sa Lakers kauban si coach JJ Redick kagahapon, Biyernes, Septiyembre 25, 2026 (PH time), mga duha ka buwan human nipirma si James sa Philadelphia 76ers og duha ka tuig nga kontrata, nga nagbalor og $8 million.
Mapasalamaton si Pelinka sa natampo ni James sa kontribyusyon niini sa Lakers. / Gikan sa wires