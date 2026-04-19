LAL nakauna sa series batok Rockets

Gipangitaan og paagi sa Los Angeles Lakers nga makakulit og kadaogan bisan pa wa ang duha sa ilang saligando sa pagsugod sa ilang best-of-seven series batok Houston Rockets sa 1st round Western Conference playoffs sa National Basketball Association (NBA).

Ang Lakers nikuha sa Game 1 sa iskor nga 107-98 luyo sa pagpaningkamot sa beterano nga si LeBron James ug sa walhon nga si Luke Kennard niadtong Dominggo, Abril 19, 2026 (PH time) didto sa Crypto.com Arena sa California.

Si Kennard nipakatap og 27 puntos samtang si James niamot og 19 puntos, 13 ka assists ug walo ka rebounds para sa short-handed nga Lakers, kinsa niduwa nga wa gihapon ang saligando nga sila Luka Doncic ug Austin Reaves tungod sa injuries.

"We understand the circumstances that we're in," sigon pa ni James sa ilang sitwasyon nga wala si Doncic ug Reaves. "We don't have time to wait around, especially versus a hard-playing, well-coached team like Houston. So it was a good first test for us.”

Ang tanan nga starting five sa Lakers nakahimo og double figures sa scoring si Deandre Ayton niamot og 19 puntos, si Marcus Smart nidugang og 15 puntos ug si Rui Hachimura nitunol og 14 puntos.

Si Alperen Sengun nibuhat og 19 puntos samtang si Amen Thompson ug Reed Sheppard nitunol og 17 puntos matag-usa para sa fifth-seeded Rockets.

Ang Rockets niduwa sa Game 1 nga w apud ang leading scorer nga si Kevin Durant tungod sa injury. / RSC