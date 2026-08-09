Lalake nga ex-NBA players gustong mosulod sa WNBA

Gipadayag sa kanhi manunuwa sa NBA nga sila Royce White ug Enes Kanter Freedom nga magpa-draft sila sa Women’s National Basketball Association (WNBA) sa sunod tuig pinaagi sa inclusionary approach sa liga.
Ang managlahi nga pag-anunsiyo pulos ni-viral sa social media, diin gibutayag pa ni White nga modominar gyud siya sa liga kon makasulod.
Wa pa hinuon matino kon modayon gyud ang duha ka players, apan usa lang ang ilang tumong sa ilang gibuhat kini ang pagtawag sa WNBA kabahin sa eligibility framework sa liga nga adunay self-identification ug inclusion rules.
Gibutyag pa ni Freedom nga kon iyang i-identify iyang kaugalingon nga trangender pwede na ba siya makaduwa sa liga, kini taliwala sa nagkainit nga debate kabahin sa trans athletes sa women’s sports.
Si Freedom niduwa og 11 seasons sa NBA ubos sa Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Portland Trail Blazers ug Boston Celtics.
Samtang si White igo lang nakaduwa og tulo ka games sa iyang NBA career human nakuha isip 16th overall sa Houston Rockets sa 2012 NBA Draft. / RSC