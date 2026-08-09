Lalaki, 42, patay sa lalis sa parkingan

Patay ang 42 anyos nga parking aide human dunggaba sa iyang silingan nga habal-habal driver alas 2:00 sa kadlawon, Dominggo, Agusto 9, 2026, sa dalan Belgium, Barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima nga nakaangkon og samad dinunggaban sa dughan ug ubang bahin sa lawas giila nga si Ralph Gregor alyas “Rap-rap,” 42, nga nagpuyo ra usab sa maong dapit.
Ang gitudlo nga responsable mao si Roberto Sol Laude Jr. alyas “Callman,” 43, habal-habal driver og silingan sa biktima.
Sa imbestigasyon sa Sawang Calero Police Station 6, nga base sa pamahayag sa mga nakasaksi nga sa wala pa mahitabo ang pagpanunggab nagkalalis ang biktima ug ang suspek mahitungod sa mga sakyanan nga nagparking sa kilid sa karsada sa maong dapit.
Nireklamo matod pa si Laude kang Gregor kay huot na kaayo ang karsada tungod sa kadaghan na sa nag-parking ug naglisud na sila pag-agi.
Taliwala sa ilang panaglalis, nikalit og kuha og kutsilyo ang suspek ug gidunggab ang biktima.
Apan ang pamahayag sa anak babaye sa suspek nga di lang magpahingalan nga atol sa panaglalis sa biktima ug sa iyang amahan nibahad matod pa ang biktima nga mokuha sa iyang armas kay pusilon ang iyang amahan.
Tungod sa kahadlok nga tinud-on sa biktima ang bahad, gikuha usab sa suspek ang Batangas knife nga gibutang sa U-box sa iyang motorsiklo ug gipaabot ang pagbalik sa biktima nga si Gregor.
Pagbalik sa biktima, nakita sa anak nga matod pa nagbitbit na ang biktima og duha ka pusil nga maoy hinungdan nga giunhan niya nig dunggab sa lawas ug nabuhian niini ang armas.
Gidali og sakay sa e-bike ang biktima ug gihatod sa Cebu City Medical Center apan gideklara kini nga dead on arrival.
Samtang ang suspek nga si Laude nisakay usab sa iyang motorsiklo ug nisibat.
“Paghuman ana nidagan si Kuya Rap-Rap padung sa e-bike gidala dayon sa CCMC unya ang akong papa misibat nagdala og motor. Karon sige mig contact kay pa surenderon kay ang iyang gibuhat self defense raman kay ang mahitabo ato kung walay mi open nga mokuhag armas magsumbagay ra gyud unta to sila,” matod sa anak sa suspek.
Ang Sawang Calero Police Station sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Major Noah Añana nilusad dayon og manhunt operation ug nadakpan nila ang suspek ala 1:40 sa hapon, Dominggo, Agusto 9, 2026 sa Block 5, Barangay Sawang Calero sa siyudad sa Sugbo.
Gikustodiya na sa Sawang Calero Police Station ang suspek ug giandam na ang kasong homicide. / AYB