Lalaki gidakop human gidagmalan ang kanhi kapuyo nga nagselos

Tungod lang sa duwaan alang sa mga anak nga gihatag sa kasamtangan nga uyab, kanhi mag-live-in partner nag-away gumikan sa tumang pangabubho nga nisangpot sa pagpasakit.
Nabalhog sa Guadalupe Police Station 9 ang 31-anyos nga lalaki human pasanginli sa iyang kanhi kaipon nga nilubag sa iyang bukton sa dihang nagkomprontasi sila sa sulod sa balay niini sa Barangay Kalunasan alas 4:10 sa hapon, Dominggo, Septiyembre 21, 2025.
Ang suspek giila nga si alyas Rich, 31, lumad nga taga Sindangan, Zamboanga del Norte apan kasamtangan nga nagpuyo sa Barangay Kalunasan.
Sa imbestigasyon sa police station nga unang midangop ang biktima nga si alyas Fely, 30, lumad nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte ug nipasangil nga gipasakitan siya sa iyang kanhi kaipon nga si Rich.
Dali nga niresponde ang mga barangay tanod sa Kalunasan ug ilang gidakop ang suspek dayong tur nover niini sa kapulisan.
Gibutyag sa suspek nga tinuod nag-away sila sa iyang kanhi kaipon ug duna silay duha ka anak nga siya ang nag-atiman.
Matod ni Rich nga nagbulag na sila sa biktima gani nipauli ni sa Dipolog ug giingong duna na sab ni laing gikarelasyon.
Samtang si Rich aduna na usab laing hinigugma dinhi sa Siyudad sa Sugbo sulod na sa pipila ka buwan.
Natingala na lang ang suspek nga nibalik si Fely ug sa ilang apartment gihapon nipuyo aron atimanon ang ilang duha ka anak.
Nibutyag matod pa si Fely nga nagbuwag na sila sa iyang gikaipon sa Dipolog apan dili na matod pa makigbalik si Rich kaniya.
Tuod man, nisugot si Fely nga dili na sila magbalik apan moipon lang siya og puyo.
Apan nasuko ang biktima human nasayod nga ang mga duwaan sa iyang anak gipalit sa bag-ong hinigugma ni Rich.
Tungod sa kalagot sa suspek gigunitan niini ang kamot sa biktima ug gilubag ug wala pa matod pa matagbaw gibitad pa sa hagdanan. / AYB