Lalaki gidunggab og gunting sa Quiot; 2 ka suspek gipangita

Gipangita na sa kapulisan ang duha ka lalaki nga nitabang og kulata ug nidunggab sa usa ka 26-anyos nga residente sa Barangay Quiot, Dakbayan sa Sugbo niadtong Biyernes sa kaadlawon, Oktubre 30, 2026.
Padayon nga gitambalan sa Cebu City Medical Center (CCMC) ang biktima nga si Jay Cenabre Desuyo, nagpuyo sa Sityo Sunshine sa maong barangay, tungod sa mga samad dinunggaban sa iyang luyo.
Nahitabo ang insidente sa Sityo Lower Yati mga alas 12:30 sa kaadlawon, apan nadawat sa Punta Princesa Police Station ang report pasado alas 2:45 na sa kaadlawon.
Giila sa kapulisan ang nag-unang suspek nga si Harvy Montoyan Alfar, taga Sityo Sto. Niño ug ang kauban niini nga giila lang sa ngalang Jan-Jan, residente sa Sityo Sunshine.
Subay sa inisyal nga imbestigasyon, gihawiran ni Jan-Jan ang biktima aron dili makadagan samtang gipahubo ni Alfar ang helmet sa ulo sa biktima.
Human niini, sa makadaghang higayon, gidunggab ni Alfar ang luyo sa biktima gamit ang gunting.
Dali nga gitabang sa mga miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Team (BPAT/BPSO) ang biktima ug gidala sa ospital.
Sa pagpangulo ni Police Captain Meryl Causin, officer-in-charge sa Punta Princesa Police Station, gipahigayon dayon ang ocular inspection sa lugar.
Nagpadayon karon ang hot pursuit operation batok sa mga suspek samtang gisuta pa ang motibo sa krimen.
Gipangita na sa kapulisan ang duha ka lalaki nga nitabang og kulata ug nidunggab sa usa ka 26-anyos nga residente sa Barangay Quiot, Dakbayan sa Sugbo niadtong Biyernes sa kaadlawon, Oktubre 30, 2026.
Tungod sa daghang samad dinunggaban sa iyang luyo, padayo'ng gitambalan sa Cebu City Medical Center ang biktima nga si Jay Cenabre Desuyo, nagpuyo sa Sityo Sunshine sa maong barangay.
Nagpadayon karon ang hot pursuit operation sa puy-an sa mga suspek ubos sa pagpangulo ni Police Staff Sergeant Crisanto Cinco samtang gisuta pa ang motibo sa maong krimen. / ABC