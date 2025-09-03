Lalaki gidunggab-patay sa iyang uyoan atol sa birthday celebration

Usa ka 52-anyos nga lalaki ang namatay human giluba sa iyang uyoan alas 2:30 sa kadlawon, Dominggo, Agusto 31, 2025, sa Sityo Mohon 1, Barangay Bonbin, Lungsod sa Aloguinsan.
Ang biktima nga si Jonathan Paglinawan Yanong, ulitawo, canvasser, gideklarang patay pag-abot sa tambalanan human nakaangkon og samad dinunggaban sa iyang liog.
Naangol sab ang iyang inahan nga si Tita Paglinawan Yanong, 77-anyos, biyuda, kinsa nasamdan sa baba.
Ang suspek giila nga si Edgardo Yanong, 69-anyos, biyudo.
Sa imbestigayon sa Aloguinsan Police Station, nasayran nga ang uyoan ug ang biktima dunay karaang panagbangi.
Atol sa hitabo, adunay salo-salo og inom nga gipahigayon kay nagselebrar sila sa birthday sa anak ni Edgardo.
Human nahubog ang matag habig, nagkainitay ang uyoan ug ang biktima.
Ang uyoan nikuha og mahait nga hinigiban og gidiretsog dunggab sa liog ang pag-umangkon.
Ang inahan sa biktima niuwang unta sa away apan gisumbag siya sa baba sa ilang silingan nga si Jongjong Bernaldez Paran, 37-anyos, minyo, usa ka canvasser.
Human sa kaguliyang, nanibat ang mga suspek apan nasikop ang uyoan atol sa hot pursuit operation. / GPL