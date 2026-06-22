Lalaki gidunggab sa computeran tungod sa duwa nga ‘crossfire’

Nabalhog sa prisohan ang usa ka 18-anyos nga ulitawo human niya gidunggab ang usa ka 26-anyos nga lalaki tungod lang sa panaglalis sa duwa nga “Crossfire” sulod sa internetan sa Sitio Balagtas, Barangay Pahina Central, dakbayan sa Sugbo, niadtong Hunyo 19, 2026.
Ang suspek nga giila lang sa alyas nga “Janjan,” natanggong na karon sa Carbon Police Station human madakpi sa mga nirespondeng kapulisan subay sa sumbong sa inahan sa biktima.
Samtang ang biktima nga giila sa alyas nga “Roy” daling gidala sa Cebu City Medical Center (CCMC) human makaangkon og upat ka samad dinunggaban sa nagkadaiyang bahin sa iyang lawas.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga nagkalalis ang duha sa dihang nasuko ang suspek tungod kay kalit nga gipahunong sa biktima ang iyang pagduwa og crossfire.
Tungod sa kapungot sa suspek nga naputol ang iyang kalingawan, miresulta kini sa ilang pagsinumbagay.
Apan pipila ka gutlo ang milabay, nikuot og tactical folding knife ang suspek ug giduslak sa makadaghang higayon ang biktima.
Kasong Attempted Homicide ang gikatakdang ipasaka batok sa suspek tungod sa maong krimen. / JDG