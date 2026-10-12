Lalaki gidunggab sa higala, patay

Patay ang 37-anyos nga lalaki human dunggaba sa iyang higala nga kauban nila og inom alas 5:45 sa kaadlawon, Lunes, Oktubre 12, 2026, sa Barangay Tubod, Lungsod sa San Fernando, Sugbo.
Nadakpan ra sab dayon ang suspek atol sa gilusad nga hot pursuit operation sa kapulisan alas 12:30 sa udto sa maong adlaw sa Barangay Anislag, Lungsod sa Pinamungajan.
Ang biktima nga dead on arrival sa tambalanan mao si Victorino Cortado Paypa, 37, molupyo sa maong dapit.
Sa imbestigasyon sa San Fernando Municipal Police Station, nga ang biktima kauban sa suspek ug mga higala niini nag-inom sa balay sa igsuon sa biktima atol sa death anniversary sa ilang kabanay.
Samtang nag-inom, gisugo ang biktima nga ablihan ang water station sa gawas nga nag-suplay og tubig sa balay sa igsuon sa biktima aron mag-init og tubig nga ilang gamiton sa maong okasyon.
Atol sa paglakaw sa biktima, giapas siya sa suspek nga si Andres Galingling Repaso Jr., 44, taga Barangay Magsico, Lungsod sa San Fernando aron tabangan.
Apan pipila ka gutlo ang milabay, giingong kalit lang nikuha og plamingko ang suspek ug dayong dunggab sa biktima.
Nilusad dayon og manhunt operation ang San Fernando Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Major Timothy Jim Romanillos ug ila ning nadakpan alas 12:30 sa hapon, Lunes, Oktubre 12, 2026, sa Barangay Anislag, Lungsod sa Pinamungajan.
Gibutyag sa suspek nga wala na siya masayod sa iyang gihimo kay nawagtang siya sa iyang panghunahuna atol sa maong hitabo.
Giingong nakasinati og depression ang suspek human gibiyaan sa iyang asawa nga tungod ani mokalit lang matod pa siya og panumbag.
Giandam na ang kasong murder batok sa suspek. / AYB