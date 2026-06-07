Lalaki gidunggab sa isigkalibod-suroy

Naangol ang usa ka lalaki human dunggaba sa laing libud-suroy alas 8:15 sa gabii, Biyernes, Hunyo 5, 2026 sa F. Cabahug Street, Barangay Kasambagan, dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Jack Bahinting Arco, 30, taga Barangay Casuntingan, siyudad sa Mandaue apan nagpuyo sa sidewalk sa Kasambagan.
Samtang ang gitumbok nga suspek mao si Eric Bohol, hingkod ang pangidaron nga magtulganan sa sidewalk sa dalan F. Cabahug.
Ang Mabolo Police Station unang nakadawat og tawag sa telepono nga dunay samaran nga tawo nga naghigda sa maong dapit.
Dali nga miresponde ang mga imbestigador ug sa ilang pag-abot nagping-it sa kasakit ang biktima tungod sa samad sa tiyan ug bukton.
Iyang gitudlo si Bohol nga maoy nagdunggab kaniya sa dihang nagkalalis sila.
Gidala ang biktima sa mga personnel sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Cebu City Medical Center samtang ang suspek padayon pa nga gipangita. / AYB