Lalaki gidunggab sa silingan tungod sa daan'g panagbangi

Padayong nagpaalim sa tambalanan ang 23-anyos nga lalaki human gidunggab sa iyang 18-anyos nga silingan sa Sityo Holy Name, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo alas 12 pasado sa tungang gabii, Biyernes, Oktubre 23, 2026.
Nailhan ang biktima nga si Clarence Gil Malinog, samtang ang suspek mao si Renante Talaugon.
Base sa impormasyon gikan sa Mabolo Police Station, nakadawat ang ilang buhatan og tawag gikan sa usa ka concerned citizen nga nipahibawo sa maong panghitabo.
Matod pa nga samtang naglingkod ang biktima sa usa ka motorsiklo, kalit nga niabot ang suspek ug nanunggab.
Gikataho nga nakaangkon og samad-dinunggaban sa luyo nga bahin ang biktima hinungdan nga dali siyang gidala sa Cebu City Medical Center (CCMC).
Human sa hitabo, dali nga nisibat ang suspek ug padayon pa karon nga gipangita sa kapulisan.
Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga nagkabangi ang duha sa milabay'ng mga adlaw sa wa matino nga hinungdan nga niresulta sa ilang pagsinumbagay. / JDG