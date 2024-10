Lalaki gikulata sa polis?

Usa ka lalaki nga taga lungsod sa Consolacion ang mipasangil nga siya gikulata sa mga polis sa Mambaling Police Station, alas 9 sa gabii, Huwebes, Oktubre 10, 2024 ug matod pa gilabay sa dagat sa South Road Property.

Matod sa biktima nga si Alyas Rey, 35, nga gi-pick up siya sa mga polis nga nagsakay og patrol car nga color green ug gidala sa SRP diin siya gikulata.

Human siya kulataha sumala pa nga gilabay siya sa dagat ug nianang pagka alas 3 sa kaadlawon, Biyernes, Oktubre 11, 2024 napalgan siya sa U-Turn slot sa taytayan sa SRP nga nagsumpay sa Talisay ug dakbayan sa Sugbo nga adunay bun-og sa kalawasan.

Dali siya nga gidala sa mga polis sa Mambaling police nga maoy miresponde sa lugar ngadto sa Cebu City Medical Center.

Apan hugot ni nga gihimakak sa Mambaling police station nga ilang gikulata ang maong biktima.

Matod ni Police Lieutenant Lyndon Mondragon, deputy station commander sa Mambaling police station nga walay kamatuoran ang pamahayag ni alyas Rey.

Matod niya nga mihimo dayon sila sa ilang imbestigasyon kung unsa ka tinuod ang pangangkon sa biktima.

WAY KLARO?

Gibutyag niini nga niadto siya sa Tabada Mambaling aron mobisita sa iyang higala apan sa dihang gipangutana kung kinsa ang iyang higala wala matod pa kini makaila.

Nag sud-gawas usab ang pamahayag niini tungod kay ang unang pasangil mao nga gi pick up siya og mobile patrol apan sa iyang gibutyag sa mga polis nagsakay matod pa kini og PUJ paingun sa SRP.

"Upon initial investigation natin na find out natin na hindi police ang nang bugbog sa kanya, bali binugbog siya ng dalawang personality na napagkamalan siyang nanglungkab, so to the identity of those personalities yun pa yung ina-imbestigahan natin," matod ni Mondragon.

Sa gihimong background investigation sa Mambaling police station nadakpan na kaniadto sa mga polis si alyas Rey sa kaso sa illegal nga sugal.

Gawas niini naila usab kini nga suspek sa akyat bahay ug kawatan apan walay nireklamo nga biktima tungod sa kahadlok nga balikan sa suspetsado. / AYB