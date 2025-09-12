Lalaki gipadakop tungod sa paghulga sa asawa ug amo

Napusasan ang bana kay matod pa buot niyang patyon ang iyang asawa ug ang amo niini alas 9:30 sa buntag, Huwebes, Septiyembre 11, 2025, sa Sityo Kauswagan, Barangay Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Si Rolien Manalo Gaviola alyas Lablab, 43, construction worker nga nagpuyo sa nahisgutang dapit, gitanggong na sa Inayawan Police Station ug mag-atubang sa kasong qualified trespass to dwelling.
Usa ka alias Cheche, 33, minyo ug amo sa asawa sa suspek, maoy nangayo og pakitabang sa mga barangay tanod hinungdan nga nadakpan ang suspek ug giturn over sa kapulisan.
Ang suspek giingong sabog sa ginadiling drugas nangita sa iyang asawa nga katabang.
Gumikan sa gipakitang taras wala kini pasudla sa panimalay sa amo.
Apan nasuko ang suspek, dayong nibunot og kitchen knife ug gihulga nga patyon iyang asawa ug amo niini.
Si Gaviola nanghimakak sa pasangil batok kaniya.
Matod niya nga dili tinuod nga sabog siya sa ginadiling drugas, sanglit padulong siya nga motrabaho.
Dugang niya nga niadto siya sa panimalay sa amo sa iyang asawa kay mangayo og kuwarta, lakip na ang para sa sigarilyo.
Gibutyag sab niya nga gipalayas siya sa iyang asawa niadtong milabay nga gabii.
Ang iyang mga sinina gibutang sa bag ug giitsa sa gawas sa ilang panimalay.
Giangkon niya nga nagselos siya sa iyang asawa kay nagduda siya nga aduna kini laing lalaki tungod kay gabii na mopauli.
Hinuon nangayo siyag pasaylo sa iyang mga sayop nga nabuhat. / GPL