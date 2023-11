Lalaki gipatay, gisu’d sa sako

Lawas sa usa ka wa mailhi’ng lalaki nga gituohan nga gipatay pinaagi sa pagtuok gamit ang alambre ug gibunalan og gahi nga butang nakaplagan alas 12:30 sa tunga’ng gabii sa Sabado, Nobiyembre 25, 2023 sa national highway sa Sityo Tawog Brgy. Taloot, Argao, habagatang Sugbo.

Nahikurat ang usa ka lalaki nga nagmotor siklo nga nakadiskobre sa biktima nga naa sa daplin sa karsada nga nag-ubo, gisulod og sako nga nigimaw ang katunga sa lawas niini nga hubo nga way pantalon.

Naabtan sa Superbalita Cebu sa dapit nga hubo ang ubos nga bahin sa lawas sa biktima nga gisulod og sako.

Matod sa hepe sa kapulisan sa lungsod sa Argao, Police Major Martin Bartolome, nga ang lalaki dunay gibana-banang 5’2” ang height, tabunon, mubo og buhok, ang sleeveless nga gisul-ob may kombinasyon nga puti ug itom.

Ang team sa Scene of the Crime Operation (Soco) way nakitang samad pinusilan o dinunggaban sa lawas.

Apan dunay marka ang liog niini nga agi sa hiniktan ug naguba ang nawong nga hayan naigo og gahi nga butang.

Sa pagsuwat ning taho, pabilin nga wa pa mailhi ang biktima.