Lalaki gipusil-patay sa Basak Pardo; shabu nakuha sa bulsa

Namatay diha-diha ang usa ka 32-anyos nga lalaki human pusila sa makadaghang higayon sa nag-inusarang mamumuno niadtong Miyerkules, Nobiyembre 11, 2026, sa Sityo Tayud, Barangay Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila sa kapulisan nga si Reian John Cortes Jimenez, walay trabaho, dunay live-in partner, residente sa Sityo Jansen, Barangay Basak San Nicolas sa maong dakbayan.
Sumala sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka concerned citizen sa ilang hotline mga alas 10:20 sa buntag kalabot sa nahitabong pagpamusil diin dali nila kini nga girespondehan.
Naabtan sa mga polis ang biktima nga nag-ubo na sa yuta ug wala na’y kinabuhi.
Sigon sa mga saksi, usa ka lalaki nga hingkod ang panuigon ang nipusil sa biktima sa makadaghang higayon.
Atol sa paghiling sa mga sakop sa Scene of the Crime Operation (Soco), nakuhaan og pipila ka pakete sa gituohang shabu ang bulsa sa biktima.
Gisubay na karon sa mga imbestigador kon duna ba’y kalambigitan sa ilegal nga drugas ang motibo sa maong krimen, samtang gipangsusi na sab ang mga kuha sa CCTV sa palibot aron mailhan ug madakpan ang maong suspetsado. / JDG, AYB