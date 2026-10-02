Lalaki gipusil-patay sa Kasambagan, suspek padayon pa nga gipangita

Patay diha-diha ang usa ka lalaki human pusila sa wala pa mailhing suspetsado nga nagmotorsiklo alas 11:40 sa gabii niadtong Huwebes, Oktubre 1, 2026, sa Sityo Ibaan, J. Panis St., Brgy. Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Ricardo Ontong Jr. alyas Ampre, hingkod, molupyo sa maong dapit apan lumad nga taga Lungsod sa Compostela.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Mabolo Police Station 4, nahibaluan nga samtang nagbarog ang biktima sa maong dapit ug nakig-istorya sa usa ka lalaki nga nakamotorsiklo, kalit lang siyang gipusil sa ulo gamit ang wala pa matino nga kalibre sa armas.
Human sa krimen, dali nga nisibat ang suspek sakay sa iyang motorsiklo biniyaan ang biktima nga nahagba na sa sementado nga karsada.
Ang kapulisan sa Mabolo nagpadayon pa sa ilang imbestigasyon.
Si Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office, nibutyag nga nag-umol na sila karon og special investigation team nga naglangkob sa Mabolo Police Station, City Intelligence Unit ug City Investigation and Detective Management Unit diin siya ang nangulo.
Nag-backtracking na sab sila sa mga kuha sa CCTV camera sa mga establisamento sa dapit lakip na ang pagpakighinabi sa mga kabanay sa biktima aron makakuha og kasayuran nga makatabang sa ilang imbestigasyon.
Matod ni Pelare nga makita sa CCTV nga malinawon nga nag-istoryahanay ang duha sa wala pa ang pagpamusil, usa ka timailhan nga posibleng magkaila ra sila.
Dugang ni Pelare nga drugas ang usa sa ilang gitan-aw nga motibo sa krimen sanglit ang biktima nadakpan na kaniadto sa kaso sa ilegal nga drugas.
“Well dili nato malikayan ang anggulo sa drug related nga panghitabo tungod kay based on our investigation naay previous arrest sa victim, allegedly he was involved in illegal drugs,” matod ni Pelare. / AYB, ABC