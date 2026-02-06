Lalaki gipusil-patay sa Mambaling

Patay ang usa ka wala pa mailhing lalaki human ni pusila alas 4:05 sa hapon, Huwebes, Pebrero 5, 2026, sa Sityo Puntod, Barangay Mambaling, Siyudad sa Sugbo.
Ang Mambaling Police Station nakadawat og tawag sa telepono nga nagpahibalo nga dunay tawo nga gipusil sa dapit ug way bisan usa sa mga residente nga nakaila niini.
Pag-abot sa mga polis, ilang naabtan ang biktima nga nag-ubo na ug wala na maglihok.
Aduna kini pinusilan sa lawas ug nagbanaw ang dugo sa semento.
Dali nga gidala sa ambulansiya sa Emergency Medical Services sa kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo ang biktima apan gideklara kini nga dead on arrival sa mga doctor.
Sa ilang gihimo nga imbestigasyon nga base sa pamahayag sa mga nakasaksi nga samtang nagtindog-tindog ang biktima sa , kalit lang kini nga gipusil sa makaduha ka higayon sa wala mailhing suspetsado.
Human sa panghitabo, nidagan ang nipusil paingon sa sudlonong bahin sa Sityo Puntod ug nisuot sa kabalayan. Nagpadayon pa ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan sa Mambaling aron ilhon ang biktima.
Ila sab nga gisubay ang CCTV camera duol sa nahitaboan aron sa pag-ila sa suspek. / AYB