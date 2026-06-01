Lalaki gipusil sa ig-agaw tungod sa utang sa druga

Giunay og pusil sa iyang ig-agaw ang usa ka 29-anyos nga lalaki tungod lang sa giingong utang sa ilegal nga drugas, alas 3:00 pasado sa hapon niadtong Dominggo, Mayo 31, 2026, sa Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo.
Giila sa Mabolo Police Station ang biktima nga si Ronald Mark Linte, walay trabaho ug lumad nga taga Barangay Lorega San Miguel. Nakaangkon siya og samad pinusilan sa iyang suwang.
Paspas sab nga nadakpan ang suspek nga giilang si Rico Bello Linte, 25-anyos, walay trabaho, ug nagpuyo sa Sityo Agay-ay, Barangay Tejero atol sa gipahigayon nga hot pursuit operation sa mga awtoridad.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nga sa wala pa mahitabo ang pagpamusil, nagkasumpaki ang mag-agaw sa Barangay Kasambagan tungod sa P12,000 nga utang sa biktima sa ilegal nga drugas.
Gibutyag ni Ronald ngadto sa mga imbestigador nga temporaryo na gani siyang nibiya sa ilang panimalay sa Lorega tungod kay nahadlok siya sa iyang kaluwasan tungod kay dili kadto ang unang higayon kondili ikaduhang higayon nga gisuwayan siya og pusil sa suspek sa managlahing okasyon.
Ang suspek kasamtangan nang nagtingkagol sa selda sa Mabolo Police Station samtang giandam ang tukmang kaso batok kaniya. / JDG