Nadakpan sa hot pursuit operation sa Pinamungajan Municipal Police Station ang usa ka 32-anyos nga lalaki ug ang kauban niining 14-anyos nga batan-on, kinsa gitudlo nga mga suspek sa pagpangawat sa usa ka tindahan sa Barangay Camugao, Lungsod sa Pinamungajan niadtong Miyerkules, Nobiyembre 18, 2026.
Human personal nga ni-report ang tag-iya sa tindahan ngadto sa kapulisan nga gisulod ug gikawatan ang iyang tindahan pasado alas 2 sa kaadlawon, dali dayon kining giimbestigahan sa mga awtoridad.
Subay sa imbestigasyon, gisugo matod pa sa 32-anyos ang 14-anyos nga mosulod agi sa kisame. Nakuha sa batan-on ang duha ka sling bag nga dunay sulod nga P7,500 nga sinsilyo ug gitunga nila kini.
Narekober sa gipahigayon nga operasyon ang usa ka sling bag, P2,200 nga sinsilyo, ug usa ka .38 kalibre nga rebolber nga dunay lima ka buhing bala.
Ang 32-anyos nga lalaki mag-atubang og kasong Robbery by Use of Force Upon Things ug kalapasan sa Republic Act (R.A.) No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
Samtang ang menor de edad nga lalaki gitugyan na ngadto sa Municipal Social Welfare and Development Office. / JDG