Lalaki kritikal human nadasmagan og bus

Anaa sa kritikal nga kahimtang sa tambalanan ang usa ka 32-anyos nga lalaki human nadasmagan sa Ceres bus kay matud pa nagduha-duha og labang sa karsada duol sa Salazar College sa may N. Bacalso Avenue, Dakbayan sa Sugbo mga alas 5 pasado sa buntag niadtong Sabado, Agusto 8, 2026.
Giila sa kapulisan ang maong lalaki nga si Mamerto Geslaga, nagpuyo sa Barangay Mambaling, dakbayan sa Sugbo.
Samtang ang drayber sa bus mao si alyas Mario, 45, minyo, ug residente sa Barangay Nug-as, lungsod sa Alcoy.
Subay sa inisyal nga imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU), ang bus nagsubay sa innermost lane padulong sa Alcoy.
Matod ni Mario, nakabantay na siya nga padulong molabang si Geslaga gikan sa Salazar College hinungdan nga nitunob dayon siya sa brake.
Apan tungod kay duol na kaayo, naigo gyud ang biktima og nalagpot.
Matod sa drayber ngadto sa kapulisan, sa layo pa lang iya nang giserbatohan si Geslaga apan gituohan niya nga wala dayun kini nakabantay.
Nasayran sab nga nakainom si Geslaga niadtong tungora.
Sa wala pa nahitabo ang insidente, giingon nga naglabang labang na ang biktima ug gani, gibadlong na kini sa ubang mga drayber apan wala kini nipatuo.
Sa pagkakarun, padayon pa nga nagpaalim ang biktima sa tambalanan human nakaangkon og seryosong kadaot sa ulo, samtang ang drayber gikustodiya sa buhatan sa TEU. / JDG