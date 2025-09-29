Lalaki mihapos og binugha sa ex-gf

WALA makatiwas sa iyang pagpangihi ang usa ka 21-anyos nga dalaga human siya gibunal-bunalan og binugha sa iyang kanhi uyab alas 10:00 sa gabii niadtong Sabado, Septiyembre 27, 2025, sa Upper Campo 8, Dakbayan sa Toledo.
Ang biktima giila sa kapulisan nga si Justine Mae, 3rd year college student nga nagpuyo sa nahisgutang lugar. Siya kasamtangang nalandig sa tambalanan human nakaangkon og mga kadaot sa iyang lawas.
Ang suspek mao si John Steve Raffiñan Dacuma, alyas “Jake,” 21, ulitawo, ug kanhi uyab sa biktima nga taga Barangay General Climaco, Dakbayan sa Toledo.
Matod sa kapulisan, padulong na unta nga mangihi ang biktima niadtong higayona sa dihang naghubo na siya sa iyang shorts ug wala siya makatiwas tungod kay nakita niya nga paspas kaayong nagdagan padulong kaniya ang iyang kanhi uyab ug gibunal-bunalan siya. / GPL