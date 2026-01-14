Lalaki milabang sa dan naligsan-patay, drayber sa motor padayo'ng gitabang

Patay ang usa ka 53-anyos nga ulitawo samtang kritikal ang kahimtang sa security guard human sa usa ka aksidente sa National Highway, Barangay Looc, Dakbayan sa Danao niadtong Miyerkules sa kaadlawon, Enero 14, 2026.
Giila sa kapulisan ang biktima nga si Oscar Laguna Sanchez, 53, molupyo sa maong dapit.
Samtang ang nakadasmag kaniya giila nga si Jodelou Quimbo Castillo, 23, usa ka security guard ug molupyo sa Brgy. Dungga, Danao City.
Base sa imbestigasyon sa Danao Traffic Police, nahitabo ang aksidente alas 12:35 sa kaadlawon. Nagdagan ang motorsiklo nga gimaneho ni Castillo gikan sa habagatang bahin paingon sa amihanang bahin sa probinsiya.
Giingo'ng naghaguros sa kakusog ang maong motorsiklo sa pag-abot sa maong lugar diin natunong usab nga nilabang si Sanchez sa karsada.
Tungod sa kakusog sa dagan, wala na makabantay ang drayber ug hingpit nga nadasmagan ang biktima.
Sa kakusog sa impact, pulos nangalabay ug nangabunal sa karsada ang duha.
Si Sanchez nakaangkon og grabeng kadaot sa iyang ulo ug nagkalainlaing parte sa kalawasan nga maoy hinungdan sa iyang hinanali nga kamatayon pag-abot sa Cebu Provincial Hospital sa Danao.
Sa pagkakaron, nagpabiling kritikal ang kahimtang sa guwardiya nga si Castillo sa susamang tambalanan samtang nagpadayon pa ang dugang imbestigasyon sa mga tinugyanan sa balaod bahin sa maong insidente. / GPL