Lalaki milabang sa dan naligsan sa van, patay

Dead on Arrival (DOA) sa tambalanan ang usa ka lalaki human nadasmagan sa usa ka Nissan Urvan samtang milabang sa National Highway, Barangay Tinaan, Dakbayan sa Naga, niadtong Martes sa gabii, Hunyo 16, 2026.
Ang biktima giila nga si Jesusito Fabre Zabate, hingkod ang panuigon ug lumupyo sa Purok Caimito, Barangay Guimbawian, Lungsod sa Pinamungajan.
Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon si Zabate og grabeng kadaot sa iyang ulo ug nagkadaiyang parte sa kalawasan nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon.
Giila ang drayber sa maong van nga si Melbert Woo Aquino, 58, minyo, ug residente sa Sunrise Village, Barangay Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Base sa imbestigasyon sa Naga City Police Station, nasayran nga ang maong sakyanan nagbiyahe paingon sa Dakbayan sa Sugbo.
Pag-abot sa maong dapit, kalit nga nilabang ang biktima hinungdan nga wala na kini mabantayan ug nabanggaan.
Kasamtangan nga gitangong sa Naga Police Station ang drayber nga si Aquino samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya. / GPL