Lalaki nag-pasko sa prisohan human nakuhaag P2.1M shabu

Sa prisohan na mitiwas sa iyang pagsaulog sa Pasko kining usa ka 36 anyos nga lalaki human kini gidakop atol sa buy-bust nga gilusad sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit (PIU) sa Cebu Police Provincial Office alas 2:25 sa hapon, Huwebes, Disyembre 25, 2025 sa Sityo Gawad Kalinga, Barangay Lawaan 2, siyudad sa Talisay.
Ang suspek giila nga si Louie Ortiz Bayugan alyas Taloy, 36, taga Sityo Rose Ville, Barangay Lawaan 1.
Nakuha gikan kaniya ang mga dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang sa 315 gramos nga dunay standard drug price nga P2.1 million.
Sa imbestigasyon sa PIU, nasayran nga inila na nga mamaligya og shabu sa maong dapit ang suspek ug ila na kining gipaubos sa monitoring sulod sa pila ka semana.
Nabantayan nila nga dunay daghang supply nga naabot ang suspek tungod sa mga kalingawan sa pasko nga maoy hinungdan nga ila kining gibuy-bust nga miresulta sa iyang pagkasikop. Nitug-an ang suspek nga makabaligya siya og 300 ngadto sa 500 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier apan ning panahon sa Pasko ug bag-ong tuig mosaka pa kini.
Gikan matud pa sa Abuyog Penal Farm ang illegal nga drugas ug ipadala lang kini kaniya.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspek. / AYB