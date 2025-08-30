Lalaki nagbalikbalik og agi naligsan sa motor

Naangol ug nakuyapan ang usa ka 55 anyos nga lalaki human nabanggaan og motorsiklo alas 4:00 pasado sa kaadlawon, Agusto 30, sa Sityo Nasipit, Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo.
Ang nabanggaan nailhan lang sa alyas Jiminay, nagpuyo ra sa naasoyng dapit ug nakaangkon og bukol ug samad sa iyahang ulo ug gituohang nakainom.
Samtang ang driver sa motorsiklo mao si alyas Harry, 30, ug residente sa Barangay Kasambagan, Cebu City.
Padung sa south area ang driver aron unta maghatod sa iyang pasahero.
Apan pag-abot sa maong dapit, giingong nilabang si Jiminay ug nibalik kini og agi hinungdan nga naabtan ug nabanggaan sa motorsiklo.
Tungod sa impact sa pagkabangga, nalagpot si Jiminay samtang nahagba usab ang driver ug ang pasahero. / JDG