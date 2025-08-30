Superbalita Cebu

Lalaki nagbalikbalik og agi naligsan sa motor

Lalaki nagbalikbalik og agi naligsan sa motor
Motor nalamba
Published on

Naangol ug nakuyapan ang usa ka 55 anyos nga lalaki hu­man nabanggaan og mo­tor­siklo alas 4:00 pasado sa ka­ad­lawon, Agusto 30, sa Sityo Nasipit, Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo.

Ang nabanggaan nailhan lang sa alyas Jiminay, nagpuyo ra sa naasoyng dapit ug nakaangkon og bukol ug samad sa iyahang ulo ug gituohang nakainom.

Samtang ang driver sa motorsiklo mao si alyas Harry, 30, ug residente sa Barangay Kasambagan, Cebu City.

Padung sa south area ang driver aron unta maghatod sa iyang pasahero.

Apan pag-abot sa maong dapit, giingong nilabang si Jiminay ug nibalik kini og agi hinungdan nga naabtan ug nabanggaan sa motorsiklo.

Tungod sa impact sa pagkabangga, nalagpot si Jiminay samtang nahagba usab ang driver ug ang pasahero. / JDG

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph