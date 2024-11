Lalaki naghikog pinaagi sa paglaslas, dughan giduslak

Sulod na sa ikaunom nga higayon nga nisuway og pagpakamatay ang mag-uuma nga si Jessie Torreon, 40 apan sa ikapito niyang pagsuway, nadayunan kini.

Napalgan si Torreon sa iyang igsuon nga nagkadugo nga nagbitay apan mga tiil mitugkad ra sa yuta, sa alas 1:55 sa hapon, Huwebes, Nobiyembre 14, 2024, Barangay Tubod, lungsod sa Barili.

Si PSMS Marianito Morales, imbestigador sa Barili Police Station nibutyag sa Superbalita Cebu nga ang igsuon nga si Allan maoy nakadiskubre ni Torreon diha sa ilang balay.

Gihiktan ang liog sa pisi nga adunay samad nilaslasan sa walang pulso ug dinunggaban sa dughan.

Matod ni PSMS Morales, ang biktima dugay nang nag-antos sa nervous breakdown.

Ang mga igsuon nitug-an nga ikaunom na kahiga­yon nga nisuway sa pagpakamatay ang biktima pinaagi sa pag­laslas ug paghikot sa liog. Apan karong ikapito na nga higayon natuman ang tinguha niini.

"Wala siya matagbaw sa paglaslas iyahang pulso kay giduslak paman gyud niya iyang dughan una naghikot sa liog," dugang ni Morales. Hinuon wala silay nakita nga dunay foul play ang kamatayon sa biktima, kini basi sa ilang imbestigasyon ingon man paghiling sa doktor.

Mismo ang mga igsuon ug mga silingan makahibawo kon motukar ang sakit, buot maghikog. Sa crime scene narekober sa kapulisan ang kitchen knife, sundang, ug pisi.

Ang indibiduwal nga nag-antos sa depresyon ug nanginahanglan og tabang, mahimong motawag sa mosunod nga numero:

* HopeLine Hotlines sa (02) 804-HOPE (4673); 0917 558 HOPE (4673); ug 2919 (toll-free number for all GLOBE and TM subscribers).

* DOH suicide prevention hotlines: 0917-899-8727 (USAP) ug 0917-989-8727 (USAP). / GPL