Lalaki nagmaoy, nanglabay og kutsilyo sa kapuyo, sikop

Nagtingkagol sa selda sa Balamban Police Station ang usa ka 41-anyos nga lalaki human kini giingong nagmaoy, nanghulga gamit ang kutsilyo, ug nanapat sa iyang kapuyo sulod sa ilang panimalay sa Sitio Gaang, Barangay Arpili, lungsod sa Balamban.
Ang suspek giila nga si Pablito Abendan Tejano Jr., 41, usa ka glass installer, samtang ang biktima mao ang iyang kapuyo nga si Analyn Urot Lobiano, 32.
Gisaysay sa biktima nga naabot siya sa ilang panimalay gikan sa eskwelahan niadtong Biyernes sa alas 9:00 sa gabii, Hulyo 17, 2026, apan kalit lang nagmaoy ug nagyawyaw sa ilang personal nga problema ang hubog nga suspek, hinungdan nga misulod sa lawak ang biktima aron maglikay sa gubot apan gisundan gihapon kini sa suspek nga nagdala na og kutsilyo.
Sa sulod sa kwarto, kalit nga gilabay o “gi-target” sa suspek ang kutsilyo ngadto sa biktima apan suwerte nga wala kini maigo ug sa bongbong mitaroy.
Wa pa matagbaw ang suspek, giduol niini ang biktima, gibira ang liog, gituok, ug gibunlot ang buhok niini. Tungod sa kaguliyang, nitabang na ang iyang mga kabanay og naluwas ang biktima.
Ang biktima mireport sa Balamban Police Station alas 3:35 sa kadlawon, Sabado, Hulyo 18, 2026.
Niresponde usab dayon ang kapulisan hinungdan nga napusasan ang suspek. / GPL