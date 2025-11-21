Lalaki ‘nagtama,’ misaka sa atop kay hadlok patyon

Lalaki nga gituohang nagtama pa sa illegal nga drogas ang kalit lang nga misulod sa kabalayan ug misaka sa atop tungod kay matud pa adunay tawo nga gusto nga mopatay kaniya.
Nahitabo ang insidente alas 5:30 sa buntag, Biyernes, Nobiyembre 21, 2025 sa Lower VIP Village, Sitio Laray, Barangay Inayawan sa dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si alyas Josh, 28, ulitawo nga taga Kimba, Barangay San Roque sa siyudad sa Talisay.
Unang naalarma ang mga residente sa dapit human nikalit og sulod si alyas Josh sa ilang balay nga naghukas unya nagkurog dungan sa pag-ingon nga dunay tawo nga nigukod kaniya ug gusto siyang patyon.
Gumikan sa ilang kahadlok, nangayo silag tabang sa ilang mga silingan.
Apan imbes nga ilang dakpon pinaagi sa citizen’s arrest, misaka na hinuon si Josh sa atop sa balay, nga tungod niini nitawag sila sa 911 emergency hotline sa PNP.
Dali nga miresponde ang mga sakop sa Inayawan Police Station 7 ug ilang gipakanaog ang suspek apan nagmagahi kini.
Sa dihang nisuway og duol ang mga polis ug barangay tanod nihana kinig dagan apan maayo na lang kay na corner siya sa mga tawo nga naa sa palibot ug nadakpan.
Matod sa suspek nga dunay tulo ka motor nga dunay sakay nga lima ka lalaki ang nigukod kaniya kay gusto siyang patyon.
Tungod sa kahadlok nga maapsan nisulod siya sa kabalayan.
Iya hinuon nga giangkon nga nakasuyop siya og shabu.
“Di man sad maabot sa punto nganong mogukod sila naku didto nga naa man sila sa Lawis. Dili nako ilimod nga mogamit og shabu mao to namasin ko nga ma-safety ko nila mao to nisulod ko kanang mabuhi ko ba kay bata pa kaayo ko naa pakoy duha ka anak,” matod ni Josh.
Nangayog pasaylo ang suspek sa tagbalay nga iyang nahasol.
Kasamtangan nga gikustodiya sa Inayawan Police Station ang maong suspek ug gikatakdang pasakaan og kaso ngadto sa korte. / AYB