Lalaki nahug sa pantalan, nalumos

Nalumos ang usa ka 23-anyos nga trabahante sa pantalan sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Sibonga niadtong Lunes sa hapon, Oktubre 12, 2026.
Naila ang biktima nga si Ronel Anguit, taga Barangay Canyang, Lungsod sa Oslob apan kasamtanga’ng nagpuyo sa Poblacion, Sibonga.
Sumala sa opisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nag-inusarang nagpuyo ang biktima sa usa ka bodega sa maong dapit.
Adunay mga higayon nga mamana siya og isda sayo sa buntag.
Nakita sa CCTV footage sa Munisipyo sa Sibonga ang presensya ni Anguit sa maong dapit sa wala pa kini mamatay.
Samtang nibalibad ang iyang pamilya nga ipa-autopsy ang lawas kay nagtuo nga aksidente ang nahitabo. / ABC