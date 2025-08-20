Lalaki nalumos sa swimming pool

PATAY na nga napalgan sa iyang igsoon ang usa ka ulitawo nga naglutaw sa swimming pool alas 2:30 sa hapon, Lunes, Agusto 18, 2025 sa Sityo Mankahilo, Brgy. Consuelo, Lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes.
Si Japeth Benlot Abapo, 40, nagpuyo sa nahisgutang lugar, patay na dihang naabot ang mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) sa lungsod.
Si Major Vincent Zozobrado, hepe sa Camotes Police Station, nibutyag sa Superbalita Cebu nga Dominggo sa gabii gipangita sa iyang kabanay ang biktima.
Kini human kalit lang nahanaw diha sa ilang panimalay.
Pagkahapon nakit-an sa igsoon nga si Oscar Abapo nga naglutaw sa swimming pool ang biktima.
Gihaw-as ang biktima sa swimming pool apan patay na kini dihang naabot ang taga MDRRMO ingon man kapulisan.
Gisugyot hinuon sa kapulisan ngadto sa kabanay nga ipa-ubos sa autopsy ang patay’ng lawas. / GPL