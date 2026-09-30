Lalaki namatay human gipauwanan og kinumo

Gikan sa diskohan atol sa fiesta ang giatngan og gipauwana’g kinumo niadtong alas 4:15 sa kadlawon Miyerkules Septiyembre 30, 2026, sa Sityo Guimbal, Barangay Canamucan, Lungsod sa Compostela, Cebu.
Ang biktima giila nga si Joselito Sanico, hingkod ang panuigon, minyo empleyado sa usa ka food manufacturing company, taga Brgy. Cogon, Lungsod sa Compostela.
Dead on arrival sa tambalanan sa Dakbayan sa Danao si Sanico human nakaangkon og grabe’ng kadaot sa ulo ug kalawasan.
Ang biktima na-coma human nga nabunal sa sementadong kalsada.
Samtang nadakpan ang suspek pinaagi sa gihimo nga hot pursuit nga nailhan nga si alyas Rod, 35, ulitawo, Brgy. Canamucan, Compostela.
Si Police Captain Jessie Tañola, Hepe sa Compostela Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nibutyag nga fiesta sa nahisgutang lugar.
Ang biktima nga gikan sa namista ug nanisco, nagbaktas pauli sa ilang balay dihang gisundan siya sa suspek ug nagkalalis sila.
Paspas nga gisumbag sa suspek ang biktima sa nawong ug ubang bahin sa lawas.
Ang biktima, nga nakainom sab niadtong higayona, nahagba ug giingong napantok ang iyang ulo. Gidali siya sa pagdala sa tambalanan sa Dakbayan Danao apan gideklarar nga patay na.
Matod ni Barangay Captain Tañola nga niangkon ang suspek sa iyang gihimo ngadto sa biktima ug nipasangil nga naniko sa iyang kauban.
“Nisumbong ang barkada sa suspek, gisiko daw sa diskohan. Nagpalaban ang kauban sa suspek bale iyang gipalit ang away,” dugang ni Captain Tañola.
Kasong homicide ang atubangan sa dinakpan. / GPL / PRL