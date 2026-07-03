Lalaki nang-hostage sa iyang manghod, napusilan sa polis

Malampuson nga naluwas sa Consolacion Municipal Police Station ang usa ka 38-anyos nga lalaki human matod pa gi-hostage sa iyang 44-anyos nga maguwang alas 8:24 sa buntag, Biyernes, Hulyo 3, 2026, sa Purok 1 Zinia, Sityo Sun-ok, Barangay Tayud, Lungsod sa Consolacion.
Ang biktima nga naluwas giila nga si alyas Ricky samtang ang suspek mao ra sab ang iyang maguwang nga si alyas Marlon, nga pulos nagpuyo sa maong dapit.
Nakadawat og tawag sa telepono ang kapulisan sa Consolacion labot sa padayon nga hostage taking.
Dali nga niresponde ang mga polis ug sa ilang pag-abot ilang nakita ang suspek nga nagwara-wara sa iyang armas.
Gimanduan sa kapulisan ang suspek nga ibutang ang dala niini nga armas apan wala siya maminaw ug nagpabuto na hinuon ni.
Tungod niini, gipusil siya sa paa sa usa sa mga polis nga maoy hinungdan nga natumba ni ug nabuhian ang iyang armas.
Dali nga gidala ang biktima ug ang suspek sa labing duol nga tambalanan.
Nakuha sa crime scene ang usa ka kalibre .22 nga revolver nga naa na sa kustodiya sa Consolacion Police Station aron ipaubos sa ballistic examination.
Matod pa ni Lt. Col. John Kareen Escober, ang hepe sa Consolacion Municipal Police Station, nga away-magsuon ang motibo sa krimen apan wala pa masayri kon unsay hinungdan sa ilang giawayan.
Nasayran sab nga problema sa pamilya ang maguwang tungod kay mogamit siya og ginadiling drugas.
Sumala sa mga saksi, sa wala pa moabot ang mga polis, makadaghang higayon na nga nagpabuto sa iyang armas ang maguwang.
Gidugang sa mga kabanay nga gigukod ni alyas Marlon ang iyang manghod nga si Ricky ug dayon gipusil.
Ang hepe sa Cebu Police Provincial Office nga si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. nidayeg sa iyang mga sakop sa dinalian nga pagresolbar sa hostage taking.
“The professionalism and courage demonstrated by our responding personnel prevented the situation from escalating further and ensured the immediate rescue of the victim. The Cebu Police Provincial Office remains committed to responding swiftly to threats against public safety while upholding the rule of law and protecting the lives of our communities,” matod ni Mangelen.
Gipaubos na sa hospital arrest ang suspek samtang nagpadayon pa sab ang kapulisan sa ilang imbestigasyon. / AYB