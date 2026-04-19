Lalaki nangawat og chocolate sa grocery, sikop

Usa ka 52 anyos nga lalaki ang gidakop human nasakpan nga wala mobayad sa iyang mga kinomprang chocolate sa usa ka supermarket sa South Town, Barangay Bulacao sa siyudad sa Talisay alas 10:30 sa buntag, Dominggo, Abril 19, 2026.
Ang dinakpan giila nga si Edelito Luab Elogsong, taga Avocado Street, Barangay Mambaling sa dakbayan sa Sugbo.
Narekober gikan kaniya ang ubay-ubay nga putos sa Chocolate Cadbury Dairy Milk nga gisulod sa sling bag nga mobalor ang tanan sa P5,360.
Sa imbestigasyon sa Talisay City Police Station, nagdali nga nigawas sa tindahan ang suspek nga wala moagi sa cashier hinungdan nga gibabagan sa mga security personnel.
Sa paghiling sa bag niini, didto nakit-an ang gipangkuha nga items.
Giturnover na sa kapulisan sa siyudad sa Talisay ang suspek. Kasong pagpangawat ang iyang atubangon. / AYB