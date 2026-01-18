Lalaki nanguot og cellphone nasakpan sa biktima, sikop

Balhog karon sa prisuhan ang usa ka 29-anyos nga lalaki human kini madakpan sa akto nga nangawat og mga mahalong cellular phones sulod sa usa ka establisemento sa Gen. Maxilum Avenue, Barangay Kamputhaw, kaadlawon sa Enero 17, 2026.
Giila ang suspek nga si Dimar Tagalog Ancajas, residente sa Wireless, Mandaue City, apan lumad nga taga-Daanbantayan, Sugbo.
Base sa imbestigasyon, nahitabo ang insidente sa Uptown Vibes pasado alas-4:00 sa kaadlawon.
Upat ka mga biktima ang nakuhaan og cellphone, lakip na ang usa ka Israeli national nga giilang si Mohamed Jbara, kinsa temporaryong nagpuyo sa Brgy. Sta. Cruz, ning dakbayan.
Matod sa report, nabantayan ni Jbara nga nawala ang iyang iPhone 16, nagkantidad og P50,000 samtang anaa sulod sa bar.
Sa iyang paglingi, iyang nakit-an ang suspek nga maoy nikuha niini apan sa dihang gisulayan pagdakop, napasa na ang cellphone ngadto sa iyang kauban nga daling nakaikyas.
Sa pagrekisa sa kapulisan ngadto kang Ancajas, nakuha gikan sa iyang posesyon ang Samsung Galaxy A22 nagkantidad og P13,000 nga gipanag-iya sa biktimang si Rejie Apuradu Tabuelog.
Mao lamang kini ang bugtong unit nga narekober.
Ang laing tulo ka mga cellphone nga wala na marekober ug gidudahang nadala sa kauban sa suspek mao ang iPhone 14 nagkantidad og P35,000 ni Kenneth Languido; iPhone 13 nagkantidad og P30,000 ni John Paul Salvador; ug ang iPhone 16 sa langyaw nga si Jbara.
Sa kinatibuk-an, mokabat sa P128,000 ang bili sa mga butang nga nakuha sa suspek ug sa kauban niini.
Ang suspek kasamtangan gipriso ug gitakdang pasakaan og kasong Theft. / PRL