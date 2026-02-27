Lalaki napalgan nga patay; ulo gituohang gipusposan

Usa ka lalaki ang napalgang patay alas 3:00 sa kadlawon, Biyernes Pebrero 27, 2026, sa Sityo Bandilaan East, Barangay Bagay, Lungsod sa Daanbantayan.
Ang biktima giila nga si Armando Tapangan, 48 anyos, adunay kapuyo nga residente sa nahisgutang lugar. Nag-ubo siya sa dalan ug naligo sa kaugalingong dugo.
Gituohan nga gibunal-bunalan ang ulo niini og gahing butang tungod sa grabe’ng samad nga naangkon. Gisubay pa sa kapulisan kon si kinsay responsable sa krimen.
Usa ka Rolando Manto, Jr., minyo, mangingisda maoy nakadiskubre sa patay’ng lawas.
Si Cheryl Laya-og, ang kapuyo sa biktima, nibutyag sa kapulisan nga wala na silay maayong tinagdanay kang Tapangan. Kini human iyang nahibaw-an nga aduna kini laing babaye nga gikapuyo nga usa ka Rosalie Savedra nga taga Palma Street, Barangay San Roque, Dakbayan sa Sugbo.
Iyang gibutyag nga naabot ang biktima sa ilang lugar Pebrero 20, 2026, sa ala 1:00 sa hapon. Unya pagka alas 10:00 sa gabii nipauli sa ilang panimalay.
Samtang usa ka silingan nga si Jessie Tranga, 32, anyos, ulitawo nibutyag sa kapulisan nga gipangutana niya nganong nauli siya sa ilang lugar. Ang biktima nitubag nga nagkaaway silang Rosalie.
Sumala ni Cheryl, nga Huwebes sa kadlawon Pebrero 26, nakita nila ang biktima nga molarga na padulong sa Dakbayan sa Sugbo.
Daw nagmerida kay pwerting halok-halok sa mga gagmay nga bata. Gibilin pud niini ang jacket nga gisul-ob.
Nahibulong si Cheryl nga dili naandan sa iyang kapuyo nga ibilin iyang jacket ug sinina nga dala. Nakugang na lang siya sa Biyernes sa kadlawon dihang gipahibalo nga napalgan patay ang biktima.
Matod ni PLt. Col. Wayne Magbanua, hepe sa Daanbantayan Police Station, nga blangko pa sila sa motibo sa krimen.
Samtang aduna na silay usa ka tawo nga gisubay kabahin sa maong krimen. / GPL