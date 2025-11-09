Lalaki napalgang patay nga naglutaw sa dagat

Patay na nga napalgan ang 28-anyos nga lalaki nga naglutaw-lutaw sa kadagatan sa Sitio Tubig, Barangay Matab-ang, dakbayan sa Toledo mga alas 11 sa buntag niadtong Sabado, Nobyembre 8, 2025.
Gikompirmar mismo sa inahan nga ang namatay mao ang iyang anak nga si Ace Carl Cabajar, residente sa Sitio Maraat sa naasoyng barangay.
Nadawat sa Toledo City Police Station ang taho gikan sa usa ka concerned citizen nga dunay nalumos sa maong lugar hinungdan nga ila dayon kining gisusi.
Sa inisyal nga imbestigasyon, base sa pamahayag sa inahan sa biktima, mibiya ang iyang anak sa ilang balay mga alas 8:30 sa buntag ug niadto sa baybayon.
Apan mga alas 11 pasado sa buntag, gipahibaw na lang siya sa iyang silingan nga ang iyang anak nalumos.
Sa dugang pakisusi sa kapulisan, nasayran nga adunay sakit nga epilepsy ang biktima.
Gituohan sa inahan nga samtang naligo ang biktima, posibleng giatake kini hinungdan sa iyang pagkalumos.
Gisuwayan pa og dala ang biktima sa Toledo City Hospital apan gideklarar kini nga dead on arrival sa attending physician. / JDG