Lalaki napalga’ng patay sa sapa gituoha’ng giatake sa patol

Wala na'y kinabuhi nga napalgan ang usa ka 19-anyos nga binatilyo nga naglutaw sa sapa sa Purok 7, Barangay Anopog, Lungsod sa Pinamungajan niadtong Enero 4, 2026.
Ang biktima giila nga si Denmar Abella Mangquit kinsa residente ra usab sa maong lugar ug nailhan nga duna’y sakit nga epilepsy.
Sumala sa imbestigasyon sa Pinamungajan Police, nibiya sa ilang balay si Mangquit alas 2:00 sa hapon niadtong Dominggo aron mamasol sa sapa.
Apan natingala ang iyang pamilya sa dihang niabot na ang kilum-kilom apan wala pa siya makauli. Tungod sa kabalaka, gipangita siya sa iyang mga kabanay ug silingan sa dapit diin siya mamasol.
Pagka alas 11:30 sa gabii, napalgan sa iyang igsuon nga si Denjie ang biktima nga naglutaw na sa tubig ug wala na maglihok. Gisusi sa mga polis ug medical personnel ang lawas sa biktima ug nasuta nga wala’y timailhan sa foul play.
Dako ang pagtuo sa inahan sa biktima nga giatake sa iyang sakit nga epilepsy samtang mamasol, hinungdan nga nahulog kini sa tubig ug nalumos.
Bisan pa og giawhag sa mga polis nga ipaubos sa autopsy ang lawas aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon, nibalibad na ang pamilya. / AYB